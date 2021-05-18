В Харькове 65-летний пенсионер похитил у девушки телефон
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Дед украл у молодой девушки с двумя детьми iPhone 12. Был пойман на месте преступления. Но телефон отдавать не хотел.
Оскорблял девушку, которая приехала на место задержания. При этом он озвучил, что он «ветеран», хотя всего-то 65 лет», - написали свидетели произошедшего.
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Вор оказался соседом потерпевшей, полицейские составили на мужчину протокол.
Кроме того мы писали, в Харькове вспыхнул серьезный пожар в общежитии - эвакуировали десятки людей
Об этом сообщили в соцсетях.
Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.
По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.
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