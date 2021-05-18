В Харьковской области похолодает, возможны дожди с градом

С 18 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, сообщили в региональном гидрометцентре.

"Вся Украина находится в поле пониженного давления — это неустойчивая воздушная масса, в которой в разных местах (зависит от рельефа местности, прогрева) будет образовываться кучево-дождевая облачность.

Где более интенсивно она будет образовываться, там пойдут более интенсивные осадки кратковременные, может быть местами град", — рассказала синоптик Инна Гостева.

18 мая температура снизится, ожидаются кратковременные дожди, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла.

Ветер южный 5-10 м/с, при грозах он может быть даже до 15-20 м/с.

Погода в регионе будет неустойчивой до четверга 20 мая.

Кроме того, в Харькове вспыхнул серьезный пожар в общежитии - эвакуировали десятки людей

Об этом сообщили в соцсетях.

Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.

По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.

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