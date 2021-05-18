В Харьковской области похолодает, возможны дожди с градом
С 18 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Вся Украина находится в поле пониженного давления — это неустойчивая воздушная масса, в которой в разных местах (зависит от рельефа местности, прогрева) будет образовываться кучево-дождевая облачность.
Где более интенсивно она будет образовываться, там пойдут более интенсивные осадки кратковременные, может быть местами град", — рассказала синоптик Инна Гостева.
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18 мая температура снизится, ожидаются кратковременные дожди, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла.
Ветер южный 5-10 м/с, при грозах он может быть даже до 15-20 м/с.
Погода в регионе будет неустойчивой до четверга 20 мая.
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Об этом сообщили в соцсетях.
Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.
По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.
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