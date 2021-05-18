В Харьковской области на водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства
Рыбоохранный патруль задержал браконьеров сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
Так, на Оскольском водохранилище возле села Пески Радьковские Изюмского района инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой.
Задержанный успел поймать 29 красноперок и 14 густер общим весом 2 кг. Ущерб рыбному хозяйству Украины составил 2448 грн.
На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Оля Полякова кардинально сменила образ, больше не "королева ночи": "Одуванчик ты наш"
"Я за всю жизнь такого не видела": Украину накрыла мощная стихия с градом, видео
Тело ребенка нашли в петле на Киевщине: оставил послание в чате с одноклассниками
В Киеве прогремел взрыв, языки пламени вылетают из-под земли: первые детали и видео ЧП
Ранее мы писали, что в харьковской подземке произошло ЧП на станции "Центральный рынок".
В пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" сообщили, что утром пассажир упал с платформы на рельсы.
Сотрудники станции оперативно сняли напряжение с контактного рельса и помогли мужчине подняться на платформу.
К счастью, он не пострадал.
На движение поездов ЧП не повлияло.
По предварительным данным, мужчина оступился.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.