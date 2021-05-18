В Харьковской области на водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства

Рыбоохранный патруль задержал браконьеров сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.



Так, на Оскольском водохранилище возле села Пески Радьковские Изюмского района инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой.

Задержанный успел поймать 29 красноперок и 14 густер общим весом 2 кг. Ущерб рыбному хозяйству Украины составил 2448 грн.

На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Ранее мы писали, что в харьковской подземке произошло ЧП на станции "Центральный рынок".

В пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" сообщили, что утром пассажир упал с платформы на рельсы.

Сотрудники станции оперативно сняли напряжение с контактного рельса и помогли мужчине подняться на платформу.

К счастью, он не пострадал.

На движение поездов ЧП не повлияло.

По предварительным данным, мужчина оступился.

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