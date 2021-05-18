За время эпидемии в Харьковской области от ковида скончались 3073 человека

По данным СНБО по состоянию на утро 18 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 253 человека.

Скончались от осложнений ковида 23 пациента.

Ранее мы писали о том, что в Харькове пропали две маленькие девочки.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

7-летняя девочка и ее 6-летняя подружка гуляли во дворе дома и исчезли.

Выяснилось, что дети решили зайти в торговый центр купить себе мыльные пузыри. Позже они продолжили гулять уже по торговому центру.

Детей нашли и передали родителям, на которых составили админпротокол.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.