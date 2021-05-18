За время эпидемии в Харьковской области от ковида скончались 3073 человека
По данным СНБО по состоянию на утро 18 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 253 человека.
Скончались от осложнений ковида 23 пациента.
Ранее мы писали о том, что в Харькове пропали две маленькие девочки.
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Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
7-летняя девочка и ее 6-летняя подружка гуляли во дворе дома и исчезли.
Выяснилось, что дети решили зайти в торговый центр купить себе мыльные пузыри. Позже они продолжили гулять уже по торговому центру.
Детей нашли и передали родителям, на которых составили админпротокол.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
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