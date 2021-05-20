В Харьковской области спасатели достали из воды тело утонувшей женщины

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области

Трагедия произошла вблизи села Новоосиново на местном пруду.

Женщина 1964 года рождения пропала 14 мая.

В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что жительница села Просянка Надежда Боева в 17:00 вышла из медицинского учреждения в Купянске и исчезла.

Волонтеры предупреждали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.

Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.

"Ушла эпоха", - пишут в сети.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.