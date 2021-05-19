На Харьковщине аферисты отбирали квартиры у пенсионеров

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Преступники входили пенсионерам в доверие под видом социальных работников с целью забрать у них квартиру.

Чтобы показать квартиру потенциальным покупателям, пожилых владельцев вывозили насильно за пределы города.

Преступная группа на территории области действовала с 2018 года.

В ее состав входили: 43-летний безработный, 69-летний пенсионер, который работает сторожем в детском саду, и 40-летняя безработная женщина.

Теперь аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля «DAF», вероятно не справившись с управлением, въехал в опору.

Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.

Следом за ним двигался пассажирский рейсовый автобус «Neoplan-116» по маршруту «Каховка-Харьков».

Водитель не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в кювет.

К счастью, пострадавших среди пассажиров нет.

Наибольшие повреждения получил водитель автомобиля «МАN», его госпитализировали в больницу.

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