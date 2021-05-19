На Харьковщине аферисты отбирали квартиры у пенсионеров
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Преступники входили пенсионерам в доверие под видом социальных работников с целью забрать у них квартиру.
Чтобы показать квартиру потенциальным покупателям, пожилых владельцев вывозили насильно за пределы города.
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Преступная группа на территории области действовала с 2018 года.
В ее состав входили: 43-летний безработный, 69-летний пенсионер, который работает сторожем в детском саду, и 40-летняя безработная женщина.
Теперь аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.
Кроме того мы писали, что на трассе «Харьков-Красноград-Перещепино» произошло ДТП с участием автобуса и грузовиков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля «DAF», вероятно не справившись с управлением, въехал в опору.
Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.
Следом за ним двигался пассажирский рейсовый автобус «Neoplan-116» по маршруту «Каховка-Харьков».
Водитель не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в кювет.
К счастью, пострадавших среди пассажиров нет.
Наибольшие повреждения получил водитель автомобиля «МАN», его госпитализировали в больницу.
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