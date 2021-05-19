Женщину застукали за незаконным занятием в одном из харьковских подъездов
На записи с камеры наблюдения виден весь “процесс”.
Видео опубликовали на одном из телеграмм-каналов города. Инцидент произошел на улице Валентиновская, 38а, что на Салтовке.
Женщину, употребляющую наркотические средства, засекла камера видеонаблюдения.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
После дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
Экс-жена Потапа засняла, как дочь "издевается" над его 12-летним сыном: "Шестьдесят отжиманий"
"Бабушка упала на колени": ребенок попал под колеса грузовика, кадры трагедии в Виннице
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Кроме того мы писали, что на трассе «Харьков-Красноград-Перещепино» произошло ДТП с участием автобуса и грузовиков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля «DAF», вероятно не справившись с управлением, въехал в опору.
Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.
Следом за ним двигался пассажирский рейсовый автобус «Neoplan-116» по маршруту «Каховка-Харьков».
Водитель не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в кювет.
К счастью, пострадавших среди пассажиров нет.
Наибольшие повреждения получил водитель автомобиля «МАN», его госпитализировали в больницу.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.