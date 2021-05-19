В Харькове пропала девушка
Об этом сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Марина Дьяконова вышла из дома вечером 17 мая и не вернулась.
Рост 31-летней Марины 162 см, она худощавая, волосы каштановые, стрижка каре.
Особые приметы – на левой щеке рубец.
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Кроме того мы писали, что харьковчанка и ее дети публично выбросили украинские паспорта.
Инцидент произошел после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Почему женщина получила отказ - пока неизвестно.
Женщина сообщила, что билеты пришлось покупать два раза, но не помогло.
"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – сообщила женщина, не уточнив причины отказа.
Дети повторили "подвиг" матери.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети и выбросили паспорта куда-то в сторону.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.