В Харькове пропала девушка

Об этом сообщили в поисковом отряде “Милена”.

Марина Дьяконова вышла из дома вечером 17 мая и не вернулась.

Рост 31-летней Марины 162 см, она худощавая, волосы каштановые, стрижка каре.

Особые приметы – на левой щеке рубец.

Кроме того мы писали, что харьковчанка и ее дети публично выбросили украинские паспорта.

Инцидент произошел после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Почему женщина получила отказ - пока неизвестно.

Женщина сообщила, что билеты пришлось покупать два раза, но не помогло.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – сообщила женщина, не уточнив причины отказа.

Дети повторили "подвиг" матери.

"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети и выбросили паспорта куда-то в сторону.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.