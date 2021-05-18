Харьковчанка и ее дети публично выбросили украинские паспорта
Украинка опубликовала соответствующее видео, сообщает РБК в Украине.
Инцидент произошел после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Почему женщина получила отказ - пока неизвестно.
Женщина сообщила, что билеты пришлось покупать два раза, но не помогло.
"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – сообщила женщина, не уточнив причины отказа.
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Дети повторили "подвиг" матери.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети и выбросили паспорта куда-то в сторону.
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Об этом сообщили в соцсетях.
Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.
По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.
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