Из-за пожара в 16-этажном доме в Немышлянском районе Харькова эвакуировали 25 человек

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Загорелась квартира на седьмом этаже.

На месте спасатели установили, что на балконе и в комнате квартиры горит площадь около 15 кв.м.

С верхних этажей здания пожарные вывели по лестнице на свежий воздух 25 человек.

В течение получаса спасатели локализовали пожар.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Кроме того, в Харькове вспыхнул серьезный пожар в общежитии - эвакуировали десятки людей

Об этом сообщили в соцсетях.

Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.

По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.

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