Из-за пожара в 16-этажном доме в Немышлянском районе Харькова эвакуировали 25 человек
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Загорелась квартира на седьмом этаже.
На месте спасатели установили, что на балконе и в комнате квартиры горит площадь около 15 кв.м.
С верхних этажей здания пожарные вывели по лестнице на свежий воздух 25 человек.
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В течение получаса спасатели локализовали пожар.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Кроме того, в Харькове вспыхнул серьезный пожар в общежитии - эвакуировали десятки людей
Об этом сообщили в соцсетях.
Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.
По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.
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