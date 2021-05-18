На Салтовке на перекрестке улиц Героев Труда и Баланевского столкнулись автомобили

Об этом сообщает "Объектив".

Водитель Cherry “догнала” автомобиль Daewoo Lanos. На месте происшествия работали патрульные полицейские.

Пострадавших нет.

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Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.

Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.

"Ушла эпоха", - пишут в сети.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.