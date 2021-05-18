В Харькове разыскивают 77-летнюю Валентину Храневич
Пенсионерка проживает по ул. Северина Потоцкого, в районе ХТЗ.
16 мая вечером Валентина вышла из больницы скорой и неотложной помощи и пропала, сообщили волонтеры поисковой группы «Милена».
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.
Была одета в сиреневую куртку, черные штаны, сиреневый берет, черные туфли.
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Особые приметы: ссадины на лице, шрам внизу живота.
Женщина страдает потерей памяти.
Любую информацию о местонахождении Валентины сообщите по тел: 102 или 068-777-0-112.
Ранее мы сообщали, что в Харькове вспыхнул серьезный пожар - эвакуировали десятки людей.
Об этом сообщили в соцсетях.
Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.
По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.
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Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.