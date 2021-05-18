В Харькове разыскивают 77-летнюю Валентину Храневич

Пенсионерка проживает по ул. Северина Потоцкого, в районе ХТЗ.

16 мая вечером Валентина вышла из больницы скорой и неотложной помощи и пропала, сообщили волонтеры поисковой группы «Милена».

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

Была одета в сиреневую куртку, черные штаны, сиреневый берет, черные туфли.

Особые приметы: ссадины на лице, шрам внизу живота.

Женщина страдает потерей памяти.

Любую информацию о местонахождении Валентины сообщите по тел: 102 или 068-777-0-112.

Ранее мы сообщали, что в Харькове вспыхнул серьезный пожар - эвакуировали десятки людей.

Об этом сообщили в соцсетях.

Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.

По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.

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