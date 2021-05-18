В Харькове вспыхнул серьезный пожар - эвакуировали десятки людей
Об этом сообщили в соцсетях.
Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.
По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.
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Ранее мы писали, в Харьковской области на водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства.
Рыбоохранный патруль задержал браконьеров сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
Так, на Оскольском водохранилище возле села Пески Радьковские Изюмского района инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой.
Задержанный успел поймать 29 красноперок и 14 густер общим весом 2 кг. Ущерб рыбному хозяйству Украины составил 2448 грн.
На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.