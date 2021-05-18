В Харькове вспыхнул серьезный пожар - эвакуировали десятки людей

Об этом сообщили в соцсетях.

Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.

По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.

Ранее мы писали, в Харьковской области на водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства.

Рыбоохранный патруль задержал браконьеров сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.



Так, на Оскольском водохранилище возле села Пески Радьковские Изюмского района инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенной лесковой сеткой.

Задержанный успел поймать 29 красноперок и 14 густер общим весом 2 кг. Ущерб рыбному хозяйству Украины составил 2448 грн.

На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.