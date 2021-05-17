В Харькове на заднем дворе "Французского бульвара" пожар

О пожаре сообщили очевидцы ЧП в одном из местных телеграмм-каналов города.

К счастью, огонь быстро ликвидировали спасатели.

Вероятно, возгорание произошло из-за выброшенного окурка.

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Ранее мы писали о том, что в Харькове пропали две маленькие девочки.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

7-летняя девочка и ее 6-летняя подружка гуляли во дворе дома и исчезли.

Выяснилось, что дети решили зайти в торговый центр купить себе мыльные пузыри. Позже они продолжили гулять уже по торговому центру.

Детей нашли и передали родителям, на которых составили админпротокол.

полиция, весна

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.