В Харькове пропали две маленькие девочки

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

7-летняя девочка и ее 6-летняя подружка гуляли во дворе дома и исчезли.

Выяснилось, что дети решили зайти в торговый центр купить себе мыльные пузыри. Позже они продолжили гулять уже по торговому центру.

Детей нашли и передали родителям, на которых составили админпротокол.

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К слову, в Харьковской области за сутки 10 человек умерли от ковида

Об этом говорится в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3050 летальных случаев, связанных с коронавирусом", - сказано в отчете.

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К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.