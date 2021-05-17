В Харькове пропали две маленькие девочки
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
7-летняя девочка и ее 6-летняя подружка гуляли во дворе дома и исчезли.
Выяснилось, что дети решили зайти в торговый центр купить себе мыльные пузыри. Позже они продолжили гулять уже по торговому центру.
Детей нашли и передали родителям, на которых составили админпротокол.
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К слову, в Харьковской области за сутки 10 человек умерли от ковида
Об этом говорится в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.
"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3050 летальных случаев, связанных с коронавирусом", - сказано в отчете.
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