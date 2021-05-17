В Харькове пропали две маленькие девочки

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

7-летняя девочка и ее 6-летняя подружка гуляли во дворе дома и исчезли.

Выяснилось, что дети решили зайти в торговый центр купить себе мыльные пузыри. Позже они продолжили гулять уже по торговому центру.

Детей нашли и передали родителям, на которых составили админпротокол.

К слову, в Харьковской области за сутки 10 человек умерли от ковида

Об этом говорится в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3050 летальных случаев, связанных с коронавирусом", - сказано в отчете.

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