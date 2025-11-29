У грудні українці, які мають статус ВПО, отримають кілька виплат для переселенців з 1 грудня у Київській області.

Українці можуть продовжувати отримувати державні виплати для переселенців з 1 грудня у Київській області за умови відповідності визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі "Дія".

Завдяки урядовому рішенню, ухваленому у вересні, строк надання допомоги внутрішньо переміщеним особам було подовжено ще на шість місяців. Таким чином, автоматичні нарахування грошової підтримки триватимуть щонайменше до лютого 2025 року. У грудні українці, які мають статус ВПО, отримають виплати в тих самих розмірах, що й раніше.

Розміри базових щомісячних виплат для ВПО

3 000 грн — для дітей та людей з інвалідністю;

2 000 грн — для інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

Переказ коштів здійснюється двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Право на отримання цієї виплати для переселенців з 1 грудня у Київській області мають особи з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років за умови навчання), домогосподарства, де всі члени неспроможні працювати, а також інші соціально вразливі групи населення.

Одноразова допомога 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка»

У грудні також продовжує діяти окрема програма допомоги — «Зимова підтримка», яка передбачає виплату 6500 грн на одну особу. Вона спрямована не лише на ВПО, а й на громадян, які потребують додаткової соціальної підтримки.

На неї можуть претендувати:

діти, що перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю;

вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи;

діти-ВПО, які отримують щомісячну виплату на проживання;

діти з малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що лише за перші три дні після старту прийому заяв — з 21 листопада 2025 року — українці подали понад 150 тисяч звернень на отримання цієї допомоги.

Як подати заявку

Зробити це можна у два способи:

онлайн — через мобільний застосунок або вебпортал «Дія»;

офлайн — у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України.

Прийом заяв триватиме до 17 грудня 2025 року. Отримані виплати для переселенців з 1 грудня у Київській області можна використовувати протягом 180 днів на придбання найнеобхіднішого: теплого одягу й взуття, ліків, вітамінів та інших базових товарів.

