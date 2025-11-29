Українці можуть продовжувати отримувати державні виплати для переселенців з 1 грудня у Київській області за умови відповідності визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.
Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі "Дія".
Завдяки урядовому рішенню, ухваленому у вересні, строк надання допомоги внутрішньо переміщеним особам було подовжено ще на шість місяців. Таким чином, автоматичні нарахування грошової підтримки триватимуть щонайменше до лютого 2025 року. У грудні українці, які мають статус ВПО, отримають виплати в тих самих розмірах, що й раніше.
Розміри базових щомісячних виплат для ВПО
- 3 000 грн — для дітей та людей з інвалідністю;
- 2 000 грн — для інших категорій внутрішньо переміщених осіб.
Переказ коштів здійснюється двічі на місяць — 15 та 28 числа.
Право на отримання цієї виплати для переселенців з 1 грудня у Київській області мають особи з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років за умови навчання), домогосподарства, де всі члени неспроможні працювати, а також інші соціально вразливі групи населення.
Одноразова допомога 6500 грн у межах програми «Зимова підтримка»
У грудні також продовжує діяти окрема програма допомоги — «Зимова підтримка», яка передбачає виплату 6500 грн на одну особу. Вона спрямована не лише на ВПО, а й на громадян, які потребують додаткової соціальної підтримки.
На неї можуть претендувати:
- діти, що перебувають під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю;
- вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з інвалідністю;
- внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи;
- діти-ВПО, які отримують щомісячну виплату на проживання;
- діти з малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що лише за перші три дні після старту прийому заяв — з 21 листопада 2025 року — українці подали понад 150 тисяч звернень на отримання цієї допомоги.
Як подати заявку
Зробити це можна у два способи:
- онлайн — через мобільний застосунок або вебпортал «Дія»;
- офлайн — у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України.
Прийом заяв триватиме до 17 грудня 2025 року. Отримані виплати для переселенців з 1 грудня у Київській області можна використовувати протягом 180 днів на придбання найнеобхіднішого: теплого одягу й взуття, ліків, вітамінів та інших базових товарів.
