В декабре украинцы, имеющие статус ВПЛ, получат несколько выплат для переселенцев с 1 декабря в Киевской области.

Украинцы могут продолжать получать государственные выплаты для переселенцев с 1 декабря в Киевской области при условии соответствия определенным критериям, сообщает Politeka.net.

О денежной помощи подробнее рассказали на портале "Дия".

Благодаря правительственному решению, принятому в сентябре, срок предоставления помощи внутренне перемещенным лицам был продлен еще на шесть месяцев. Таким образом, автоматические начисления денежной поддержки будут продолжаться, по меньшей мере, до февраля 2025 года. Украинцы, имеющие статус ВПЛ, получат выплаты в тех же размерах, что и раньше.

Размеры базовой помощи для ВПЛ

3 000 грн - для несовершенолетних и людей с инвалидностью;

2 000 грн - для других категорий внутренне перемещенных лиц.

Перевод средств осуществляется дважды в месяц – 15 и 28 числа.

Право на получение этой выплаты для переселенцев с 1 декабря в Киевской области имеют лица с инвалидностью I–III группы, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения), домохозяйства, где все члены не могут работать, а также другие социально уязвимые группы населения.

Единовременное пособие 6500 грн в рамках программы «Зимняя поддержка»

В декабре также продолжает действовать отдельная программа помощи – «Зимняя поддержка», которая предусматривает выплату 6500 грн на одного человека. Она направлена ​​не только на ВПЛ, но и на граждан, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке.

На нее могут претендовать:

дети, находящиеся на попечении или попечении;

дети с инвалидностью;

воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, включая детей с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;

дети-ВПЛ, получающие ежемесячную поддержку на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что только за первые три дня после старта приема заявлений — с 21 ноября 2025 года — украинцы подали более 150 тысяч обращений на получение этой помощи.

Как подать заявку

Сделать это можно двумя способами:

онлайн – через мобильное приложение или вебпортал «Дия»;

офлайн - в любом отделении Пенсионного фонда Украины.

Прием заявлений продлится до 17 декабря 2025 года. Полученные выплаты для переселенцев с 1 декабря в Киевской области можно использовать в течение 180 дней для приобретения самой необходимой: теплой одежды и обуви, лекарств, витаминов и других базовых товаров.

