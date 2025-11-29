Аналітики зазначають, що поєднання дефіциту продуктів у Харківській області та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж створило умови для подальшого підвищення цін.

Дефіцит продуктів у Харківській області спостерігається на окремі товари, що часто можна побачити на столах в українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють аналітики.

Знову фіксується зростання вартості тепличних огірків, що пов’язано з помітним дефіцитом продуктів у Харківській області на внутрішньому ринку. Аналітики зазначають, що поєднання нестачі овочів та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж створило умови для подальшого підвищення цін.

За даними профільних експертів, на тепличних господарствах огірки нині реалізують у межах від 85 до 110 гривень за кілограм. Це приблизно на 10 відсотків дорожче, ніж було зафіксовано тижнем раніше. Така динаміка цін пояснюється тим, що торговельні мережі продовжують активно закуповувати саме високоякісну продукцію, а українські виробники отримують можливість коригувати вартість відповідно до рівня попиту.

Аналітики наголошують, що додатковим чинником, який підтримує подальше зростання ціни, є скорочення обсягів пропозиції. Більшість українських тепличних комбінатів уже завершують сезон реалізації основної хвилі врожаю, що призводить до зменшення доступної кількості продукції на ринку. В умовах обмеженої пропозиції та активного попиту логічно формується тенденція до подорожчання.

Подібні процеси відбуваються і на ринку тепличних помідорів. Вартість томатів зростає вже третій тиждень поспіль. Основною причиною залишається зменшення обсягів поставок із тепличних підприємств.

Виробники не виключають подальшого подорожчання у разі, якщо обсяги пропозиції не збільшаться найближчими тижнями, а дефіцит продуктів у області продовжиться. Таким чином, ринок овочів з теплиць входить у нову фазу нестабільності, де попит значно випереджає пропозицію.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Харкові: українцям розкрили, чи буде нестача овочів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: виплати можна витратити лише на певні товари, що відомо.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись по допомогу тим, хто її потребує.