Аналитики отмечают, что соединение дефицита продуктов в Харьковской области и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей создало условия для дальнейшего повышения цен.

Дефицит продуктов в Харьковской области наблюдается на отдельные товары, которые часто можно увидеть на столах у украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают аналитики.

Вновь фиксируется рост стоимости тепличных огурцов, что связано с заметным дефицитом продуктов в Харьковской области на внутреннем рынке. Аналитики отмечают, что сочетание нехватки овощей и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей создало условия для дальнейшего повышения цен.

По данным профильных экспертов, на тепличных хозяйствах огурцы реализуют в пределах от 85 до 110 гривен за килограмм. Это примерно на 10 процентов дороже, чем было зафиксировано неделей раньше. Такая динамика цен объясняется тем, что торговые сети продолжают активно закупать именно высококачественную продукцию, а украинские производители получают возможность корректировать стоимость согласно уровню спроса.

Аналитики подчеркивают, что дополнительным фактором, поддерживающим дальнейший рост цены, является сокращение объемов предложения. Большинство украинских тепличных комбинатов уже завершают сезон реализации основной волны урожая, что приводит к уменьшению доступного количества продукции на рынке. В условиях ограниченного предложения и активного спроса формируется тенденция к удорожанию.

Подобные процессы происходят и на рынке тепличных помидоров. Стоимость томатов растет уже третью неделю подряд. Основной причиной остается уменьшение объемов поставок из тепличных предприятий.

Производители не исключают дальнейшего подорожания, если объемы предложения не увеличатся в ближайшие недели, а дефицит продуктов в области продолжится. Таким образом, рынок овощей из теплиц входит в новую фазу нестабильности, где спрос значительно опережает предложение.

Источник: EastFruit.

