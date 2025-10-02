Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відображає реалії зростання цін на енергоресурси.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області зачепить значну частину споживачів і суттєво вплине на бюджети домогосподарств, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією на сайті ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго», нові розцінки посали діяти з 1 жовтня 2025 року.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стосується виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Розрахунки враховують економічно обґрунтовані витрати підприємства та зростання цін на енергоресурси.

Попередні розцінки були ухвалені обласною радою у серпні 2024 року та включали постачання гарячої води без повноцінного врахування витрат на ремонт теплопунктів.

Наразі рівень відшкодування витрат становив лише близько 76%, що робило необхідним перегляд цін. ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» провело детальні розрахунки і виявило суттєве зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів.

Природний газ для населення коштує близько 6183 грн за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ та інших споживачів перевищує 13 тисяч грн. До цього додаються витрати на транспортування та розподіл газу, що ще більше підвищує собівартість тепла.

Також підвищення тарифів на опалення в Полтавській області пов’язане із зростанням вартості електроенергії. Середня ціна кіловат-години за останні 6 місяців перевищила 8 гривень, що на 192% більше для населення у порівнянні з попередньою вартістю та на 25% більше для бюджетних установ.

Окрім цього, зросла вартість послуг водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині, що теж впливає на формування кінцевої ціни теплової енергії.

