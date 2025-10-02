Грошова допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців надаватиметься на рівні домогосподарства і призначатиметься один раз за опалювальний сезон.

Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає надання одноразової грошової допомоги мешканцям у Чернігівській області, зокрема пенсіонерам та представникам інших категорій, пише Politeka.

Про це розповіло Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Під дію програми підпадають жителі населених пунктів, що розташовані в межах 10 кілометрів від державного кордону з російською федерацією або лінії зіткнення. У цьому випадку допомогу зможуть отримати всі домогосподарства, які використовують тверде паливо для опалення, незалежно від того, чи належать вони до вразливих категорій населення. Крім того, підтримку зможуть отримати мешканці територій активних бойових дій у 9 прифронтових областях, що розташовані за межами 10-кілометрової зони, зокрема у Чернігівській області.

Тут право на допомогу визначатиметься з урахуванням соціального статусу та доступного обсягу фінансування.

Грошова допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців надаватиметься на рівні домогосподарства і призначатиметься один раз за опалювальний сезон.

Для того щоб скористатися цією підтримкою, мешканцям необхідно буде звернутися до місцевих органів влади та подати відповідну заяву. Виплати здійснюватимуться у безготівковій формі протягом вересня та жовтня, що дасть змогу громадянам заздалегідь підготуватися до зими та забезпечити власні оселі необхідним паливом.

Однією з ключових особливостей програми є принцип «гроші ходять за людиною». Це означає, що навіть у випадку, коли людина або її родина після подання заяви буде змушена евакуюватися до більш безпечного регіону, кошти все одно будуть перераховані на їхню користь.

Уряд також підкреслює, що отримана одноразова грошова допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців не враховуватиметься до загального місячного доходу родини, який використовується під час розрахунку права на інші види соціальної підтримки. Відтак, така виплата не вплине на можливість отримання інших державних допомог чи соціальних гарантій.

