У Черкасах діє програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій осіб, тож розповідаємо детальніше.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах від команди Загонів швидкого реагування Червоного Хреста України стала справжньою підтримкою для тих, хто не може самостійно пересуватися, повідомляє Politeka.

Як інформує голова організації у нашому регіоні на своїй сторінці у Фейсбук, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах охоплює кілька напрямків. Волонтери забезпечують безпечне транспортування з лікарень до місця проживання, супровід на обстеження, лікування та важливі медичні дослідження.

Також вони перевозять людей, які потребують спеціальних умов, включно з повною підтримкою під час поїздки. Кожен член екіпажу має спеціальні знання та навички, а також доступ до необхідного обладнання. У роботі важлива не лише технічна підготовка, а й уважне ставлення до кожної людини.

Досвід і підготовка дають змогу брати участь у міжрегіональних перевезеннях, коли потрібно швидко та безпечно доправити людину на значну відстань. Це корисно для пацієнтів, яким необхідно пройти лікування або обстеження в іншому місті.

Послуга безпечного транспортування розвивається дуже активно. Щодня зростає кількість звернень від тих, хто потребує цього. Це стосується не лише людей похилого віку, а й тих, хто тимчасово або постійно має обмеження у пересуванні.

Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України працює над тим, щоб послуга була доступною і якісною для кожного, хто її потребує. Усі перевезення здійснюються безкоштовно.

Щоб скористатися такою гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Черкасах, достатньо зателефонувати за номером +380 68 980 74 43 та домовитися про час і умови.

