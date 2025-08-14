Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі є частиною комплексної допомоги.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі надають у межах проєкту громадської організації «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» у співпраці з Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Деталі та правила участі опубліковані на офіційних онлайн-сторінках організації.

Програма орієнтована на пенсіонерів або сім’ї без дітей, які потребують короткочасного проживання — до 21 дня. Передбачене безоплатне розміщення та допомога у вигляді юридичних і психологічних консультацій. Звернення можливе телефоном або через електронну форму.

На платформі «Допомагай» розміщено дані про два варіанти поселення у приватному секторі міста. Перший — будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням та внутрішніми зручностями. Другий — двокімнатне житло на вулиці Печерській із санвузлом на подвір’ї та душем у головному будинку.

Приміщення оснащені ліжками, шафами, основними меблями й предметами побуту. Кухня, побутова техніка та інтернет використовуються спільно. Організатори надають допомогу в оформленні довідки ВПО та супроводжують у питаннях соціальної підтримки.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі є частиною комплексної допомоги, яка включає гуманітарні ініціативи, медичну підтримку та волонтерські проєкти, спрямовані на тимчасове забезпечення стабільності та комфорту для тих, хто опинився в складних умовах.

До слова, в Кривому Розі також можна отримати грошову допомогу. Підтримка закріплена на законодавчому рівні та регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859.

