Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається в рамках проєкту "Догляд вдома" від благодійної організації "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше розповіли на сайті організації.

Фонд допомагає як у Дніпрі, так і у передмістях (Краснопілля, Старі Кодаки, Любимівка, Таромське, Підгороднє). Благодійна організація «Карітас Донецьк» надає широкий спектр соціальної та гуманітарної допомоги у Дніпропетровській області для внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями та інших вразливих категорій населення. Основними напрямками роботи організації є:

Допомога у самообслуговуванні. Завдяки оснащенню пральними та сушильними машинами, бенефіціари мають можливість випрати власну білизну та отримати її чистою та сухою. Крім того, пральня забезпечує підтримку у правильному користуванні обладнанням та догляді за одягом.

Спостереження за станом здоров’я. Спеціалісти фонду надають допомогу у моніторингу фізичного стану та загального самопочуття бенефіціарів. При необхідності вони сприяють у доступі до медичних послуг та консультацій.

Сприяння в отриманні інформації та допомога в оформленні документів. Працівники організації допомагають отримати необхідну інформацію щодо державних та соціальних послуг, а також супроводжують у процесі оформлення документів для пенсій, соціальної допомоги та інших видів підтримки.

Соціальний супровід. Фонд організовує супровід бенефіціарів до соціальних служб та відділень Ощадбанку для проходження процедури ідентифікації внутрішньо переміщених осіб та отримання пенсій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у веденні домашнього господарства та закупівлях. Працівники фонду надають підтримку у вирішенні побутових питань, допомагають у закупівлі продуктів, ліків та інших необхідних товарів.

Випозичення спеціалізованого та реабілітаційного обладнання. Організація надає у користування ходунки, милиці, крісла-туалети, матраци для лежачих та інше обладнання, необхідне для підтримки фізичного стану та реабілітації.

Гуманітарна підтримка. Бенефіціари можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, а також інші види матеріальної допомоги.

Психологічна підтримка. Фахівці фонду надають консультації та допомогу в подоланні стресових ситуацій, наслідків евакуації, втрати близьких та інших травматичних подій.

