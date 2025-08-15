Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві призначені новоприбулим внутрішньо переміщеним особам.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві роздає українцям благодійний фонд "Карітас", проте варто знати подробиці та всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.

Карітас Полтава оголошує про початок реєстрації на отримання транзитних безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві у межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України».

Допомога призначена новоприбулим внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які переїхали до приймаючої громади не більше ніж 60 днів тому та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

Особи з інвалідністю I, II або III групи, а також люди з інвалідністю з дитинства.

I, II або III групи, а також люди з інвалідністю з дитинства. Особи з важкими захворюваннями .

. Люди похилого віку (60+ років).

(60+ років). Самотні матері чи батьки , а також опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб.

, а також опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб. Багатодітні родини (троє і більше неповнолітніх дітей).

(троє і більше неповнолітніх дітей). Вагітні жінки або матері з дітьми віком до 3 років.

або матері з дітьми віком до 3 років. Домогосподарства, що втратили джерело доходу внаслідок війни.

Місце проведення реєстрації: місто Полтава, вул. Пилипа Орлика, 20/1. Час роботи пункту: з 9:00 до 18:00.

Необхідні документи для реєстрації на безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві:

Паспорт (оригінал).

Ідентифікаційний код.

Довідка переселенця (терміном до 30 днів).

Номер банківського рахунку у форматі IBAN.

Документи, що підтверджують наявність відповідного критерію вразливості.

Довідка ОК-5 або ОК-7.

Організатори наголошують, що ця допомога має на меті підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну. Всіх, хто відповідає зазначеним умовам, просять своєчасно зареєструватися та підготувати необхідні документи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидія для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня: в ПФУ попередили, в яких ситуаціях потрібно повторно подавати заявку.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня: частина українців може втратити допомогу, названо причини.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: українцям можна розраховувати на гарячі обіди, де видають.