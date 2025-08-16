Дефіцит продуктів у Київській області впливає не лише на споживчі кошики, а й на стабільність роздрібної торгівлі.

Дефіцит продуктів у Київській області дався взнаки на овочевому ринку, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Огірки, які ще нещодавно активно купували українці, різко подорожчали. Середня вартість цього овоча вже досягла 30–50 гривень за кілограм, що на 13% більше, ніж було зафіксовано минулого тижня. Основною причиною цінового стрибка стало зменшення поставок через завершення збору в теплицях та несприятливі кліматичні фактори.

За інформацією профільних аналітиків, більшість підприємств, які займаються вирощуванням огірків, зараз проводять очистку теплиць перед початком нового циклу. Це значно вплинуло на обсяг пропозиції. До того ж літні господарства зменшили постачання — погода внесла корективи у швидкість збору врожаю.

На сьогодні огірки продаються по 30–50 гривень, залежно від регіону та виду вирощування. Водночас, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024 року, нинішні ціни все ще нижчі — майже на 16%. Проте учасники ринку попереджають: якщо тенденція до скорочення обсягів триватиме, можуть виникнути серйозні труднощі з реалізацією продукції.

Дефіцит продуктів у Київській області впливає не лише на споживчі кошики, а й на стабільність роздрібної торгівлі. Підвищення вартості сезонних овочів, зокрема тепличних культур, створює ризики для економіки дрібних фермерів і змушує торгові мережі переглядати ціноутворення в реальному часі.

До слова, у Києві також фіксують нестачу хліба.

Експерти попереджають про зростання розцінок на цей базовий продукт ще на 20% до кінця наступного року. Тож дефіцит хліба в Києві може поглибитися вже найближчими місяцями.