Фахівці просять харків’ян із розумінням поставитися до тимчасових графіків відключення води в Харкові.

Згідно з офіційною інформацією КП «ХТМ», графік відключення води в Харкові охоплює одразу кілька районів, де мешканці тимчасово залишаються без гарячої води, передає Politeka.

Аварійні роботи проводяться за такими адресами:

Вул. Роганська, буд. 89 – у зв’язку з дефектом внутрішньобудинкової системи ГВ, тимчасово відключено квартири № 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73. Роботи триватимуть з 23 по 25 червня.

Вул. Європейська, буд. 2 – через дефект стояка в шахті біля квартири №143 тимчасово припинено постачання гарячої води до квартир №130, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143. Відновлення водопостачання очікується 30 xbckf.

Окрім аварійних робіт, у місті розпочався масштабний планово-попереджувальний ремонт. До 16 липня гаряча вода буде відсутня за такими адресами:

вул. Академіка Павлова: буд. 305, 307, 309, 309-Б, 311-А, 311, 313, 313-А, 313-Б, 315, а також інші секції цієї вулиці.

вул. Барабашова: буд. 1/36, 38, 38-А, 38-Б, 40, 42, 44, 46, 46-А.

вул. Валентинівська: буд. 3, 3-А, 7, 9, 11, 13, 13-А, 13-Б, 13-В, 15, 15-Б, 17.

вул. Бучми: буд. 6, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 18-Д, 22, 18-А, 18-Г, 20, 20-А, 24, 24-А.

вул. Нескорених: значна частина будинків, зокрема №2/48, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 12-Д, 12-Е, 15-А, 15-Б, 17, 17-А, 17-Б, 19, 19-А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 19-Д, 21, 21-А, 25/71, 25/71-А, 25/71-Б, 25/71-В, 25/71-Г, 25/71-Д.

вул. Гвардійців-Широнінців: буд. 73, 73-А, 73-Б, 73-В, 73-Г, 73-Д, 75, 75-А, 77, 79, 79-А, 79-Б, 79-В, 79-Г, 81.

Фахівці КП «ХТМ» просять харків’ян із розумінням поставитися до тимчасових графіків відключення води в Харкові. Такі заходи дозволяють забезпечити стабільну роботу системи в опалювальний період і зменшити ризики аварій у майбутньому.

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