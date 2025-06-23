Специалисты просят харьковчан с пониманием отнестись к временным графикам отключения воды в Харькове.

Согласно официальной информации КП ХТМ, график отключения воды в Харькове охватывает сразу несколько районов, где жители временно остаются без горячей воды, передает Politeka.

Аварийные работы производятся по следующим адресам:

Ул. Роганская, дом. 89 – в связи с дефектом внутридомовой системы ГИ, временно отключены квартиры № 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73. Работы продлятся с 23 по 25 июня.

Ул. Европейская, дом. 2 – из-за дефекта стояка в шахте возле квартиры №143 временно прекращены поставки горячей воды в квартиры №130, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143. Восстановление водоснабжения ожидается 30 xbckf.

Кроме аварийных работ в городе начался масштабный планово-предупредительный ремонт . До 16 июля горячая вода будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Академика Павлова: дом. 305, 307, 309, 309-Б, 311-А, 311, 313, 313-А, 313-Б, 315, а также другие секции этой улицы.

Барабашова ул.: корпуса 1/36, 38, 38-А, 38-Б, 40, 42, 44, 46, 46-А.

ул. Валентиновская: дом. 3, 3-А, 7, 9, 11, 13, 13-А, 13-Б, 13-В, 15, 15-Б, 17.

вул. Бучми: буд. 6, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 18-Д, 22, 18-А, 18-Г, 20, 20-А, 24, 24-А.

ул. Непокоренные: значительная часть домов, в частности №2/48, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 12-Д, 12-Е, 15-А, 15-7,-1, 19-А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 19-Д, 21, 21-А, 25/71, 25/71-А, 25/71-Б, 25/71-В, 25/71-Г, 25/71-Д.

ул. Гвардейцев-широнинцев: дом. 73, 73-А, 73-Б, 73-В, 73-Г, 73-Д, 75, 75-А, 77, 79, 79-А, 79-Б, 79-В, 79-Г, 81.

Специалисты КП «ХТМ» просят харьковчан с пониманием отнестись к временным графикам отключения воды в Харькове. Такие меры позволяют обеспечить стабильную работу системы в отопительный период и снизить риски аварий в будущем.

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