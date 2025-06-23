Подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося як національних мереж, так і локальних магазинів.

У червні 2025 року зафіксовано незначне, але стабільне подорожчання продуктів у Харківській області, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу «Мінфін», ціни на основні молочні товари зросли порівняно з попереднім місяцем.

Зокрема, середня вартість йогурту Активіа Класичний 1,5% (580 мл) зросла з 34,68 у травні до 36,71 грн у червні, що на 1,66 більше. Аналогічна ситуація з маргарином Олком Вершковий 72,5% — його середня ціна підвищилася з 34,55 гривень до 36,15. Найбільше здорожчання зафіксовано на масло Яготинське 73% (200 г) — вартість піднялася з 104,81 гривень до 111,45 (+7,50).

Поступове зростання цін спостерігається і на вершки Простонаше 10% (200 мл) — із 35,37 грн у травні до 35,40 у червні. Хоча зміна й мінімальна, вона все ж фіксується у щоденній динаміці.

Паралельно з офіційною статистикою, мережа харківських супермаркетів «Рост» також демонструє високі розцінки. Так, йогурт Чудо Полуниця-суниця (520 г) коштує 55,92 гривень, маргарин Щедро "Слойка" (250 г) — 40,47, масло Селянське 73% (180 г) — 69,90, а вершки Яготинське 10% (500 г) — 79,80.

Отже, подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося як національних мереж, так і локальних магазинів. Хоча вартість окремих товарів зростає поступово, загальна тенденція свідчить про постійне підвищення розцінок на базову молочну продукцію.

Фахівці радять споживачам уважно стежити за акційними пропозиціями, адже навіть незначна економія на щоденних покупках може суттєво вплинути на бюджет кожного українця.

Подальша динаміка цін залежатиме від ситуації на ринку сировини та рівня інфляції в регіоні.

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