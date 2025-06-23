Подорожание продуктов в Харьковской области коснулось как национальных сетей, так и локальных магазинов.

В июне 2025 года зафиксировано незначительное, но стабильное подорожание продуктов в Харьковской области, сообщает Politeka.

Согласно данным портала « Минфин », цены на основные молочные товары выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

В частности, средняя стоимость йогурта Активиа Классический 1,5% (580 мл) выросла с 34,68 в мае до 36,71 грн в июне, что на 1,66 больше. Аналогичная ситуация с маргарином Олком Сливковым 72,5% — его средняя цена повысилась с 34,55 гривен до 36,15. Наибольшее удорожание зафиксировано на масло Яготинское 73% (200 г) — стоимость поднялась со 104,81 гривен до 111,45 (+7,50).

Постепенный рост цен наблюдается и на сливки. Просто наше 10% (200 мл) — с 35,37 грн в мае до 35,40 в июне. Хотя смена и минимальная, она все же фиксируется в ежедневной динамике.

Параллельно официальной статистике, сеть харьковских супермаркетов «Рост» также демонстрирует высокие расценки. Так, йогурт Чудо Клубника-земляника (520 г) стоит 55,92 гривен, маргарин Щедро "Слойка" (250 г) - 40,47, масло Крестьянское 73% (180 г) - 69,90, а сливки Яготинское 10% (500 г) - 79.

Следовательно, подорожание продуктов в Харьковской области затронуло как национальные сети, так и локальные магазины. Хотя стоимость отдельных товаров растет постепенно, общая тенденция свидетельствует о постоянном повышении расценок на молочную продукцию.

Специалисты советуют потребителям внимательно следить за акционными предложениями, ведь даже незначительная экономия на ежедневных покупках может оказать существенное влияние на бюджет каждого украинца.

Последующая динамика цен будет зависеть от ситуации на рынке сырья и уровня инфляции в регионе.

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