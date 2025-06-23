Незважаючи на детальні прогнози погоди в Україні, умови завжди можуть піднести несподіванки.

Прогноз погоди у Україні на найближчі три дні демонструє типову літню нестабільність, повідомляє Politeka.

У понеділок, 24 червня, місто зустріне сонячним ранком, але ближче до вечора можливий дощ. Температура коливатиметься від +11°C вночі до +24°C вдень. У вівторок, 25-го, — хмарно, до +25°C, без істотних опадів. У середу, 26-го, повернуться короткочасні грозові дощі, але температура підніметься до +27°C.

У Львові 24-го розпочнеться з грози, проте вже наступного дня. Народна прикмета: якщо в цей день ясне небо, літо буде довгим і теплим.

25-го, очікується часткове прояснення, до +23°C. 26-го принесе знову короткочасні опади, подекуди з вітром до 6 м/с. Вологість залишатиметься високою — до 90%. За народними віруваннями, теплі дні наприкінці червня віщують пізній, але врожайний жовтень.

У Києві на 24 червня прогнозують дощовий ранок із проясненням ближче до вечора. Температура — до +23°C. 25 числа — похмуро, без опадів, до +26°C. А 26 числа знову можливі опади, при цьому повітря прогріється до +28°C. Атмосферний тиск буде в межах норми, вітер — помірний.

В Одесі триматиметься стабільна спека. 24 числа — до +30°C, без опадів. 25-го й 26-го — ще тепліше: до +31°C. Буде хмарно з проясненнями, вологість помірна (до 60%), вітер слабкий, до 4 м/с.

Загалом прогноз у Одесі, як і в інших регіонах, свідчить про типову для червня динаміку: чергування сонця, дощів та теплої, комфортної спеки.

Незважаючи на детальні прогнози погоди в Україні, умови завжди можуть піднести несподіванки, тож будьте уважні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.