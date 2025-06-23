Несмотря на подробные прогнозы погоды в Украине, условия всегда могут преподнести неожиданности.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие три дня показывает типичную летнюю нестабильность, сообщает Politeka.

В понедельник, 24 июня, город встретит солнечным утром, но ближе к вечеру возможен дождь. Температура будет колебаться от +11°C ночью до +24°C днем. Во вторник, 25-го, облачно, до +25°C, без существенных осадков. В среду, 26, вернутся кратковременные грозовые дожди, но температура поднимется до +27°C.

Во Львове 24-го начнется с грозы, но уже на следующий день. Наши предки заметили, если в этот день ясная погода, то погода будет хорошей.

25-го, ожидается частичное прояснение, до +23°C. 26-го принесет снова кратковременные осадки, кое-где с ветром до 6 м/с. Влажность остается высокой — до 90%. По народным верованиям, теплые дни в конце июня предвещают поздний, но урожайный октябрь.

В Киеве на 24 июня прогнозируют дождливое утро с прояснением ближе к вечеру. Температура – ​​до +23°C. 25 числа - пасмурно, без осадков, до +26°C. А 26 числа снова возможны осадки, при этом воздух прогреется до +28°C. Атмосферное давление будет в пределах нормы, ветер умеренный.

В Одессе будет держаться стабильная жара. 24 числа - до +30°C, без осадков. 25-го и 26-го еще теплее: до +31°C. Облачно с прояснениями, влажность умеренная (до 60%), ветер слабый, до 4 м/с.

В целом прогноз в Харькове, как и в других регионах, свидетельствует о типичной для июня динамике: чередование солнца, дождей и теплую, комфортную жару.

Несмотря на подробные прогнозы погоды в Украине, условия всегда могут преподнести неожиданности, и будьте внимательны.

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