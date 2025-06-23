Прогноз погоди у Харкові на кінець червня обіцяє поєднання ясних та хмарних умов з місцевими опадами, повідомляє Politeka.

У вівторок, 24 червня, схід сонця припаде на 04:26, а захід — на 20:47. Температура повітря коливатиметься від +11° вранці до +24° вдень. Вночі температура буде близько +14°. Протягом дня небо змінюватиме свій вигляд: вранці очікується ясна погода, але вже до полудня небо вкриється хмарами.

Основна частина дня пройде без опадів, однак ближче до вечора варто очікувати дрібний дощ. Вологість повітря у цей день коливатиметься від 41% до 92%, а вітер буде помірним — 1,4–4,3 м/с.

На середу, 25 червня, синоптики прогнозують стабільне тепло. Схід сонця відбудеться о 04:27, захід — о 20:47. Температура вдень підніметься до +23°, а вночі буде близько +14°. Вітер посилиться до 5,5 м/с у другій половині дня, а ймовірність опадів практично відсутня. Народні прикмети радять сіяти в цей день біле зерно до обіду, а після обіду — чорне, що традиційно обіцяло добрий врожай.

Четвер, 26 червня, принесе до Харкова хмари і дощ. Температура коливатиметься від +16° вранці до +22° вдень. Схід і захід сонця не зміняться — 04:27 і 20:47 відповідно. Вітер дещо посилиться, до 7,1 м/с вдень, а ймовірність опадів зросте до 71%. Ввечері можливі прояснення, проте основна частина дня пройде під дощем.

Отже, прогноз погоди у Харкові на найближчі дні передбачає різноманітність умов: від ясного неба та сонячних днів до похмурої і дощової погоди з локальними опадами, що варто враховувати при плануванні активностей на свіжому повітрі.

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