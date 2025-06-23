Прогноз погоды в Харькове к концу июня обещает сочетание ясных и облачных условий с местными осадками, сообщает Politeka.

Во вторник, 24 июня, восход солнца придется на 04:26, а закат - на 20:47. Температура воздуха будет колебаться от +11° утром до +24° днем. Ночью температура составит около +14°. В течение дня небо будет меняться: утром ожидается ясная погода, но уже к полудню небо покроется облаками.

Основная часть дня пройдет без осадков, однако к вечеру стоит ожидать мелкий дождь. Влажность воздуха в этот день будет колебаться от 41 до 92%, а ветер будет умеренным - 1,4-4,3 м/с.

В среду, 25 июня, синоптики прогнозируют стабильное тепло. Восход солнца состоится в 04:27, закат - в 20:47. Температура днем ​​поднимется до +23°, а ночью будет около +14°. Ветер усилится до 5,5 м/с во второй половине дня, а вероятность осадков практически отсутствует. Народные приметы советуют сеять в этот день белое зерно до обеда, а после обеда черное, что традиционно обещало хороший урожай.

Четверг, 26 июня, принесет в Харьков облака и дождь. Температура будет колебаться от +16° утром до +22° днем. Восход и закат не изменятся – 04:27 и 20:47 соответственно. Ветер несколько усилится до 7,1 м/с днем, а вероятность осадков вырастет до 71%. Вечером возможны прояснения, но основная часть дня пройдет под дождем.

Итак, прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни предполагает разнообразие условий: от ясного неба и солнечных дней до пасмурной и дождливой погоды с локальными осадками, что следует учитывать при планировании активностей на свежем воздухе.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.