Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі є лише частиною комплексної програми, яка має на меті повернути гідність і стабільність людям, постраждалим від війни.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надає релігійна організація «РМ «Карітас-Спес-Одеса», повідомляє Politeka.

Вона активно реалізує гуманітарні програми на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, реагуючи на виклики, з якими стикаються місцеві громади у часи війни та економічної нестабільності. Особлива увага приділяється допомозі найуразливішим — переселенцям, пенсіонерам та багатодітним родинам, які часто потребують базової підтримки.

Організація роздає продуктові набори, засоби особистої гігієни та інші речі першої необхідності. Весь цей ресурс спрямований на забезпечення мінімального рівня життя для тих, хто опинився у скрутному становищі.

У рамках цієї програми також передбачена екстрена допомога для мешканців постраждалих регіонів. Зокрема, після підриву Каховської ГЕС «Карітас-Спес-Одеса» оперативно доставила гуманітарну підтримку мешканцям Херсонщини — продукти, воду, гігієну та інші необхідні речі.

Така допомога триває постійно: навіть після першої хвилі підтримки організація не залишає родини на самоті з проблемами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі є лише частиною комплексної програми, яка має на меті повернути гідність і стабільність людям, постраждалим від війни. Отримати таку допомогу можна, звернувшись безпосередньо до організації.

Команда волонтерів щодня працює, щоб охопити ще більше нужденних у різних куточках регіону. Піклування про людей залишається головною місією “Карітас-Спес-Одеса” навіть у найважчі часи.

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