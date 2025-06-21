Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе являются лишь частью комплексной программы, которая стремится вернуть достоинство и стабильность людям, пострадавшим от войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляет религиозная организация «РМ «Каритас-Спес-Одесса», сообщает Politeka.

Она активно реализует гуманитарные программы на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей, реагируя на вызовы, с которыми сталкиваются местные общины во время войны и экономической нестабильности. Особое внимание уделяется помощи самым уязвимым — переселенцам, пенсионерам и многодетным семьям, часто нуждающимся в базовой поддержке.

Организация раздает продуктовые наборы, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Весь этот ресурс направлен на обеспечение минимального уровня жизни для оказавшихся в затруднительном положении.

В рамках этой программы также предусмотрена экстренная помощь жителям пострадавших регионов. В частности, после подрыва Каховской ГЭС "Каритас-Спес-Одесса" оперативно доставила гуманитарную поддержку жителям Херсонщины - продукты, воду, гигиену и другие необходимые вещи.

Такая помощь продолжается постоянно: даже после первой волны поддержки организация не покидает семью в одиночестве с проблемами.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе являются лишь частью комплексной программы, которая стремится вернуть достоинство и стабильность людям, пострадавшим от войны. Получить такую ​​помощь можно, обратившись к организации.

Команда волонтеров ежедневно работает, чтобы охватить еще больше нуждающихся в разных уголках региона.

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