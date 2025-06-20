В Одесі дедалі частіше можна побачити оголошення, які відкриті саме для людей поважного віку, тож робота для пенсіонерів знайдеться всім охочим.

Робота для пенсіонерів в Одесі дає можливість продовжити активне життя, не залишаючи звичний ритм і отримуючи стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів в Одесі, як показує платформа work.ua, наразі має широкий вибір напрямів. Наприклад, компанія, яка займається міжнародними перевезеннями, шукає водія з категорією СЕ. Основний маршрут проходить між Україною та Туреччиною.

Оформлення офіційне, передбачений повний соціальний пакет і заробітна плата в межах від 55 000 до 62 000. Пропозиція може бути цікавою тим, хто вже має досвід на вантажівці, любить дорогу і готовий залишатися в русі навіть після досягнення пенсійного віку.

Ще один варіант — водій-експедитор з категоріями С або С1. Зарплата становить 23 000 гривень. Їздити доведеться по маршрутах доставки товару в межах міста та області. Графік з понеділка по п’ятницю, від ранку до завершення рейсів.

Від компанії передбачено не тільки офіційне оформлення, а й оплачувані лікарняні, щорічна відпустка на 28 днів, знижки на продукцію і навіть матеріальна допомога у важливі моменти життя. Очікують дисциплінованість, досвід у доставці товарів, уважність.

Технічна робота для пенсіонерів в Одесі також є. У сфері обслуговування торгового обладнання потрібен технік з навичками мерчендайзингу та власним автомобілем.

Пропонують стабільну оплату не менш ніж 30 000 гривень, компенсацію пального та зв’язку, перспективу професійного розвитку, а головне — повне офіційне працевлаштування.

Обов'язки: виїзди до торгових точок у межах регіону, обслуговування підсвіток, елементів оформлення вітрин, діагностику обладнання. Потрібні базові навички поводження з інструментами, акуратність, пунктуальність і технічне мислення.

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