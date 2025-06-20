В Одессе все чаще можно увидеть объявления, открытые именно для людей преклонного возраста, поэтому работа для пенсионеров найдется всем желающим.

Работа для пенсионеров в Одессе позволяет продлить активную жизнь, не оставляя привычный ритм и получая стабильный доход, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Одессе, как показывает платформа work.ua, имеет широкий выбор направлений. К примеру, компания, занимающаяся международными перевозками, ищет водителя с категорией СЭ. Основной маршрут проходит между Украиной и Турцией.

Оформление официальное, предусмотрен полный социальный пакет и заработная плата в пределах от 55 000 до 62 000. Предложение может быть интересно тем, кто уже имеет опыт на грузовике, любит дорогу и готов оставаться в движении даже после достижения пенсионного возраста.

Еще один вариант – водитель-экспедитор с категориями С или С1. Зарплата составляет 23000 гривен. Ездить придется по маршрутам доставки товара в черте города и области. График с понедельника по пятницу, с утра до завершения рейсов.

От компании предусмотрено не только официальное оформление, но и оплачиваемые больничные, ежегодный отпуск на 28 дней, скидки на продукцию и даже материальную помощь в важные моменты жизни. Ожидают дисциплинированность, опыт в доставке товаров, внимательность.

Техническая работа для пенсионеров в Одессе тоже есть. В сфере обслуживания торгового оборудования требуется техник с навыками мерчендайзинга и личным автомобилем.

Предлагают стабильную оплату не менее 30 000 гривен, компенсацию горючего и связи, перспективу профессионального развития, а главное — полное официальное трудоустройство.

Обязанности: выезды в торговые точки в пределах региона, обслуживание подсветок, элементов оформления витрин, диагностику оборудования. Требуются базовые навыки обращения с инструментами, аккуратность, пунктуальность и техническое мышление.

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