Попри непросту ситуацію в місті, багато компаній у Харкові продовжують свою діяльність і активно пропонують роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Харкові з'являється щодня, тому на ринку праці стають затребуваними люди з життєвим досвідом, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Харкові, як показує платформа work.ua, наразі є у таких компаніях, як мережа заправок OKKO, склад “Лев-Інвест” і служби доставки продукції по місту.

ОККО, наприклад, шукає заправника або молодшого оператора. Заробітна плата стартує від 13 500 гривень, і що важливо, оформлення офіційне з першого дня. Пропонують 24 дні оплачуваної відпустки, лікарняні й навіть медичне страхування, яке покриває медикаменти та обстеження.

Тут цінують відповідальність, бажання навчатися та базові комунікативні навички. Для літніх людей це цілком реальна можливість залишитися в русі, мати стабільний дохід і відчувати підтримку з боку команди.

Ще одна доступна робота для пенсіонерів у Харкові — це вакансія комплектувальника на складі “Лев-Інвест”. Потрібно приймати і фасувати товари, клеїти етикетки, пакувати продукцію перед відправкою і стежити за порядком на складі.

Заробітна плата коливається в межах від 17 до 23 000. У колективі також обіцяють підтримку, а графік обговорюється з урахуванням можливостей конкретного кандадата.

Також пропозиція є для тих, хто має водійські навички. Вакансія водія з категорією B на авто компанії — ще один приклад того, як поважний вік не заважає отримувати стабільну зарплату та бути корисним. Продукцію потрібно доставляти по місту, іноді на відділення Нової пошти.

День триває з дев’ятої ранку до п’ятої вечора, п’ять днів на тиждень. До обов’язків входить не лише розвезення, а й ведення простої звітності. Якщо ви вмієте взаємодіяти з Excel, це буде плюсом. Оформлення офіційне, тож соціальні гарантії збережено.

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