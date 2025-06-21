Несмотря на непростую ситуацию в городе, многие компании в Харькове продолжают свою деятельность и активно предлагают работу для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Харькове появляется каждый день, поэтому на рынке труда становятся востребованными люди с жизненным опытом, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Харькове, как показывает платформа work.ua, в настоящее время есть в таких компаниях, как сеть заправок OKKO, склад Лев-Инвест и службы доставки продукции по городу.

ОККО, например, ищет заправщика или младшего оператора. Заработная плата стартует от 13 500 гривен, и что важно, официальное оформление с первого дня. Предлагают 24 дня оплачиваемого отпуска, больничные и даже медицинское страхование, покрывающее медикаменты и обследование.

Здесь ценят ответственность, желание учиться и базовые коммуникативные навыки. Для престарелых это вполне реальная возможность остаться в движении, иметь стабильный доход и чувствовать поддержку со стороны команды.

Еще одна доступная работа для пенсионеров в Харькове - это вакансия комплектующего на складе "Лев-Инвест". Нужно принимать и фасовать товары, клеить этикетки, упаковывать продукцию перед отправкой и следить за порядком на складе.

Заработная плата колеблется от 17 до 23 000. В коллективе также обещают поддержку, а график обсуждается с учетом возможностей конкретного кандидата.

Также предложение для тех, кто имеет водительские навыки. Вакансия водителя с категорией B на авто компании – еще один пример того, как почтенный возраст не мешает получать стабильную зарплату и быть полезным. Продукцию нужно доставлять по городу, иногда в отделение Новой почты.

День длится с девяти утра до пяти вечера, пять дней в неделю. В обязанности входит не только развозка, но и ведение простой отчетности. Если вы можете взаимодействовать с Excel, это будет плюсом. Оформление официальное и социальные гарантии сохранены.

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