У Миколаєві дедалі більше роботодавців пропонують роботу для пенсіонерів, які не готові залишатися осторонь активного життя.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві стає реальним шансом не тільки покращити фінансову ситуацію, а й відчути себе знову потрібним, зайнятим, у русі, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві представлена одразу кількома вакансіями на work.ua, де головне це не вік, а бажання вчитися новому і вміння відповідально ставитися до обов’язків.

Наприклад, компанія Global Tech Service запрошує техніка-мерчендайзера. Серед вимог: наявність власного автомобіля, базові навички поводження з інструментами та готовність взаємодіяти з обладнанням у торговельних точках.

Пропонують 30 000 за умови виконання плану. Витрати на пальне, мобільний зв’язок і навіть амортизацію авто компанія бере на себе. Є також офіційне оформлення і перспективи росту.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Миколаєві — водій-експедитор у компанії "Фокстрот". Тут потрібні ті, хто має водійське посвідчення категорій B і C, а також фізичну витривалість. Доставка техніки, контроль документації, перевірка справності транспорту — це частина обов’язків.

Зарплата коливається від 20 до 25 тисяч гривень. Пропонують п’ятиденний тиждень і плаваючі вихідні. Оформлення офіційне, є оплачувана відпустка і приємні знижки для працівників. Особливо цінуються відповідальність і технічна грамотність.

Є й інші пропозиції. Наприклад, корпорація "Промстан" шукає машиніста екскаватора. Основна вимога: посвідчення тракториста-машиніста з відповідною категорією і досвід. Потрібно бути готовим до відряджень і навіть до праці у вихідні. Зарплата обговорюється під час співбесіди, але стартує від 25 000.

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