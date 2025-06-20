В Николаеве все больше работодателей предлагают работу для пенсионеров, которые не готовы оставаться в стороне от активной жизни.

Работа для пенсионеров в Николаеве становится реальным шансом не только улучшить финансовую ситуацию, но и почувствовать себя снова нужным, занятым в движении, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Николаеве представлена ​​сразу несколькими вакансиями на work.ua, где главное это не возраст, а желание учиться новому и умение ответственно относиться к обязанностям.

К примеру, компания Global Tech Service приглашает техника-мерчендайзера. Среди требований: наличие собственного автомобиля, базовые навыки обращения с инструментами и готовность взаимодействовать с оборудованием в торговых точках.

Предлагают 30 000 при условии выполнения плана. Расходы на горючее, мобильную связь и даже амортизацию авто компания берет на себя. Имеется также официальное оформление и перспективы роста.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Николаеве – водитель-экспедитор в компании "Фокстрот". Здесь нужны те, кто имеет водительские права категорий B и C, а также физическую выносливость. Доставка техники, контроль документации, проверка исправности транспорта – это часть обязанностей.

Зарплата колеблется от 20 до 25 тысяч гривен. Предлагают пятидневную неделю и плавающие выходные. Оформление официальное, есть оплачиваемый отпуск и приятные скидки для работников. Особо ценятся ответственность и техническая грамотность.

Есть и другие предложения. К примеру, корпорация "Промстан" ищет машиниста экскаватора. Основное требование: удостоверение тракториста-машиниста с соответствующей категорией и опыт. Нужно быть готовым к командировкам и даже к труду в выходные. Зарплата обсуждается во время собеседования, но стартует от 25 тысяч.

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