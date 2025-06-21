У Запоріжжі дедалі частіше з’являються оголошення про роботу для пенсіонерів, де вік не є перепоною, тому розповідаємо про це детальніше.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі сьогодні не обмежується пропозиціями, де платять копійки, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua є реальні вакансії з гідною оплатою, офіційним оформленням і зручними графіками. Це чудова можливість залишатися активними, підтримувати бюджет і водночас відчувати себе потрібними.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є, зокрема, у новій мережі непродовольчих магазинів "Пан Маркет". Тут шукають продавця-касира. Пропонують стабільну ставку у 750 гривень на день, що в місяць складає приблизно 15 тисяч. Графік можна обрати.

Є варіанти 4 через 2 або 3 через 2, з восьмої ранку до восьмої вечора. Вимоги цілком прості. Важливо бути уважним, доброзичливим, охайним і вміти працювати з людьми. Вік не є обмеженням. Навпаки, таких людей тут чекають.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Запоріжжі — вакансія водія категорії B або C. Також потрібен машиніст автовишки. Йдеться про бригади, які займаються ремонтом зовнішнього освітлення. Праця організована у відрядженнях. Чотири тижні працюєш, потім тиждень вдома.

Умови привабливі. Проживання і проїзд оплачує підприємство. Зарплата стартує від 33 000. До неї додаються добові. Оформлення офіційне. Такі вакансії чудово підходять для тих, хто має досвід і бажання залишатися у професії.

Також у місті доступна пропозиція у сфері таксі. Компанія DriveMe запрошує водіїв до співпраці через платформу Uklon. Обіцяють гнучкий графік. Можна працювати навіть кілька годин на день. Заробляти можна від 33 до 35 000.

Зарплату водій отримує щоденно готівкою. Автомобіль закріплюється за працівником. Він може ставити його вдома. Якщо досвіду в таксі раніше не було — не біда. Компанія проводить повноцінне навчання. Важливо лише мати права категорії B і смартфон з доступом до інтернету.

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