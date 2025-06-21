В Запорожье все чаще появляются объявления о работе для пенсионеров, где возраст не препятствует, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Работа для пенсионеров в Запорожье не ограничивается предложениями, где платят копейки, сообщает Politeka.

На сайте work.ua есть реальные вакансии с достойной оплатой, официальным оформлением и удобными графиками. Это отличная возможность оставаться активными, поддерживать бюджет и одновременно чувствовать себя нужными.

Работа для пенсионеров в Запорожье, в частности, в новой сети непродовольственных магазинов "Пан Маркет". Здесь ищут продавца-кассира. Предлагают стабильную ставку в 750 гривен в день, что в месяц составляет около 15 тысяч. График можно выбрать.

Есть варианты 4 через 2 или 3 через 2, с восьми утра до восьми вечера. Требования вполне просты. Важно быть внимательным, дружелюбным, аккуратным и уметь работать с людьми. Возраст не является ограничением. Напротив, таких людей здесь ждут.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Запорожье – вакансия водителя категории B или C. Также нужен машинист автовышки. Речь идет о бригадах, занимающихся ремонтом наружного освещения. Труд организован в командировках. Четыре недели работаешь, потом неделю дома.

Условия привлекательны. Проживание оплачивает предприятие. Зарплата стартует от 33 000. Оформление официальное. Такие вакансии отлично подходят для тех, кто имеет опыт и желание оставаться в профессии.

Также в городе доступно предложение в сфере такси. Компания DriveMe приглашает водителей к сотрудничеству через платформу Uklon. Обещают гибкий график. Можно работать даже несколько часов в день. Зарабатывать можно от 33 до 35 тысяч.

Зарплату водитель получает ежедневно наличными. Автомобиль закрепляется за работником. Он может ставить его дома. Если опыта у такси раньше не было – не беда. Компания проводит полноценное обучение. Важно лишь иметь права категории B и смартфон с доступом в Интернет.

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