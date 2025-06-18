Водіїв закликають бути уважними, неухильно дотримуватися тимчасових обмежень руху транспорту в Запоріжжі і враховувати ймовірні затори в години пік.

Патрульна поліція Запорізької області повідомляє про обмеження руху транспорту в Запоріжжі, що діятимуть з 18 червня 2025 року на низці важливих магістралей міста, передає Politeka.

Йдеться про тимчасове перекриття руху на вулиці Космічній — від вулиці Олександра Говорухи до вулиці Автопаркової — в обох напрямках, а також на вул. Ситовій — від Космічної до Північно-Кільцевої.

Тимчасові зміни організації дорожнього руху пов’язані з проведенням технічних робіт, які наразі виконуються в цьому районі. Водіям радять заздалегідь ознайомитися зі змінами та враховувати їх під час планування маршруту.

Організовано об’їзд перекритих ділянок — транспорту рекомендується рухатися через вулиці Автопаркову, Луганську та Радіо. На вказаних напрямках встановлені тимчасові дорожні знаки для безпечного й організованого об'їзду. Водночас правоохоронці та регулювальники слідкують за дотриманням правил дорожнього руху та координацією потоків.

Окрім того, водіїв закликають бути уважними, неухильно дотримуватися тимчасових обмежень руху транспорту в Запоріжжі і враховувати ймовірні затори в години пік. За можливості обирайте альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок.

Тривалість обмежень не уточнюється, тому слідкуйте за оновленнями від офіційних джерел.

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