Водителей призывают быть внимательными, неукоснительно соблюдать временные ограничения движения транспорта в Запорожье и учитывать вероятные пробки в часы пик.

Патрульная полиция Запорожской области сообщает об ограничениях движения транспорта в Запорожье, которые будут действовать с 18 июня 2025 года на ряде важных магистралей города, передает Politeka.

Речь идет о временном перекрытии движения на улице Космической – от улицы Александра Говорухи до улицы Автопарковой – в обоих направлениях, а также на ул. Ситовой – от Космической до Северо-Кольцевой.

Временные изменения организации дорожного движения связаны с проведением технических работ, выполняемых в этом районе. Водителям советуют заранее ознакомиться с изменениями и учитывать их при планировании маршрута.

Организован объезд перекрытых участков транспорта рекомендуется двигаться через улицы Автопарковую, Луганскую и Радио. В указанных направлениях установлены временные дорожные знаки для безопасного и организованного объезда. В то же время правоохранители и регуляторы следят за соблюдением правил дорожного движения и координацией потоков.

Кроме того, водителей призывают быть внимательными, неукоснительно соблюдать временные ограничения движения транспорта в Запорожье и учитывать вероятные пробки в часы пик. По возможности выбирайте альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек.

Продолжительность ограничений не уточняется, следите за обновлениями от официальных источников.

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