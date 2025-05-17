Підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області відбудеться через необхідність покриття зростаючих витрат на утримання та модернізацію водопровідної інфраструктури.

Підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області відбудеться з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

За інформацією Синельниківського міського водоканалу, вступають в дію нові тарифні плани для бюджетних установ та інших споживачів. Відповідне рішення ухвалила Дніпропетровська обласна рада №491-25/VIII від 7 травня 2025 року.

Зокрема, розцінки на централізоване водопостачання для цієї категорії зростуть до 96,34 грн за кубічний метр з урахуванням ПДВ. Централізоване водовідведення коштуватиме 94,50 грн/м³, а вивіз рідких побутових відходів — 608,38 грн за бочку об’ємом 3,6 м³.

Водночас для населення ціни залишаються без змін, що дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на домогосподарства. Підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області торкнеться виключно бюджетних та інших організаційних споживачів.

Такі зміни пов’язані з необхідністю покриття зростаючих витрат на утримання та модернізацію водопровідної інфраструктури. Уточнено, що нові ціни набирають чинності з 1 червня 2025 року.

Мешканцям регіону варто врахувати, що зміни тарифів не вплинуть на їхні рахунки за воду. Це рішення покликане забезпечити стабільність водопостачання та якість послуг у бюджетному секторі.

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