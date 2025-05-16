Подорожчання кави у Львові стало помітним вже з початку травня 2025 року, особливо в сегменті меленої та зернової продукції, повідомляє Politeka.

За інформацією з порталу Мінфін та мережі супермаркетів Сільпо, середня ціна на Nescafe Gold (210 г) у квітні становила 443,76 грн. У той час як інші популярні позиції на полицях львівських магазинів також демонструють високу вартість. Зокрема, “Різдвяна” від Сільпо (200 г) продається за 234 гривні, мелена “Львівська” від “Віденської” (250 г) — за 224 грн, а “Кава Старого Львова Атракційна” — 199 гривень.

Окремо варто відзначити зростання цін на продукцію з українським брендом: “Старого Львова Лігумінна” вже коштує 244 грн за 250 г, тоді як “Львівська ранкова” — 219 гривень. Всі ціни підтверджують загальний тренд, який експерти пов’язують із зростанням собівартості імпортованої сировини, логістичними витратами та сезонними факторами.

Подорожчання кави у Львові спонукає споживачів звертати увагу на акції, знижки або менші об’єми упаковок. За поточними прогнозами, стабілізація на ринку можлива лише ближче до осені, однак залежить від курсу валют і глобального попиту.

Споживачам рекомендують ретельно планувати покупки та звертати увагу на акції, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

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