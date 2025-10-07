Робота для пенсіонерів у Львові представлена кількома відкритими пропозиціями від місцевих компаній, які пропонують повну зайнятість і гідні умови праці, повідомляє Politeka.

Актуальні дані щодо доступних місць публікує портал work.ua.

Мережа магазинів «Територія мінімальних цін», що понад п’ятнадцять років працює у сфері роздрібної торгівлі одягом, взуттям та аксесуарами, запрошує прибиральницю у Шевченківський район. Завдання передбачають підтримання чистоти в торговому залі, службових приміщеннях, санвузлах і на прилеглій території. Досвід не є обов’язковим, важливі уважність, пунктуальність, відповідальність. Компанія гарантує змінний графік 2/2 або 3/3, корпоративну знижку 20% і своєчасні виплати на рівні 14 300–16 900 гривень.

Ще одна вакансія від «Коельнер-Україна», офіційного дистриб’ютора продукції «RAWLPLUG Group». На пакувальній дільниці потрібен вантажник. Основні вимоги – порядність, організованість, відсутність шкідливих звичок і протипоказань до фізичної праці. Обов’язки включають пакування та виконання вантажних операцій. Працівникам пропонується офіційне оформлення, п’ятиденний тиждень із графіком 09:00–18:00, стабільні виплати двічі на місяць, спецодяг, медичне страхування та зручні умови на складі.

Крім цього, сервіс доставки Glovo у Львові запрошує кур’єрів. Можна працювати пішки, на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі. Доходи сягають 50 000 гривень щомісяця, передбачені бонуси, страхування під час виконання замовлень і щоденні виплати. Кандидати від 16 років повинні мати дозвіл батьків і статус ФОП, від 18 років – стандартні умови.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові доступна у різних сферах – від прибирання до пакувальних і кур’єрських завдань. Усі роботодавці забезпечують офіційне оформлення, стабільні виплати та комфортні умови для людей будь-якого віку.

