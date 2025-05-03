Синоптики Укргідрометцентру розповіли, яким буде прогноз погоди для Києві та області на неділю, 4 травня 2025 року.

Прогноз погоди на 4 травня 2025 року для Києва та області містить попередження про небезпечені метеорологічні явища, повідомляє Politeka.

Очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, але вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер у Києві та області, як передбачає прогноз погоди на 4 травня, південно-західного напрямку, рвучкий і сильний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Також експерти Українського гідрометеорологічного центру попереджають, що пориви вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду, та оголосили про перший (жовтий) рівень небезпечності.

За словами синоптиків, такі метеорологічні умови можуть негативно вплинути на роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств, а також ускладнити рух на дорогах, тому мешканцям варто бути особливо обережними, пише Politeka.

При цьому протягом дня буде дуже тепло. Температура повітря в Київській області, відповідно до прогнозу погоди на 4 травня, в нічні години становитиме від +9 до +14 тепла, а в денні – до +23+28 градусів.

У столиці очікується вночі +12+14, вдень приблизно +25+27.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі відзначила, що в регіоні знову похолоднішає з понеділка-вівторка, хоча на півдні та сході країни поки утримається тепло.

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